台鐵中壢臨時前站將啟用 交長提醒軌道切換安全

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（中央社記者汪淑芬台北8日電）桃園鐵路地下化工程中壢臨時前站與月台將於16日啟用，交通部長李孟諺今天前往視察，因啟用前的軌道切換只有6到8小時，李孟諺提醒鐵道局和台鐵注意安全，做好萬全演練及因應。

鐵道局發布新聞稿，中壢臨時前站工程在極為有限的空間內施作，主要內容包含車站大廳、機車停車場及臨時行李房等，並整合原有臨時後站跨站天橋，維持前後站的聯通，並同步啟用臨時月台，提供隔日台鐵正常旅運服務。

鐵道局說，目前中壢臨時前站營運前各項檢查及應取得的證照許可均已辦理完成，仍持續就部分工項及營運空間整理全力趕工， 並已與台鐵公司完成軌道切換前號誌整合測試，預訂15日晚上辦理軌道切換作業。

李孟諺今天在交通部次長伍勝園、鐵道局長楊正君與台鐵董事長杜微陪同下，視察中壢臨時前站啟用前各項準備工作，並親自體驗旅客動線。

李孟諺要求鐵道局及台鐵妥為規劃人力、物力與工序安排，啟用前最後一哩路再接再厲，務必順利完成切換工作，確保台鐵行車安全。

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李孟諺說，15日軌道切換當天的作業時間僅有6到8個小時，鐵道局及台鐵必須要做好萬全的演練及因應，除了安全以外，相關的軌道、號誌、電力等系統也必須仔細檢視，更要加強宣導旅客動線，尤其是無障礙的動線引導和購票動線規劃，達到安全性和方便性。

鐵道局說，新建的中壢車站為桃園鐵路地下計畫中最具關鍵的指標項目，涉及台鐵、桃園捷運及機場捷運延伸線地下隧道施作順序及站體銜接作業，為因應機場捷運延伸線地下隧道須通過既有中壢站及軌道區下方，施工期間必須維持既有鐵路營運及鐵路地下化工程的推動，既有中壢前站必須遷移，騰出空間供機場捷運及中壢地下車站依序施作，所以要建中壢臨時前站。（編輯：陳政偉）1130608