交長視察高雄機場 民航局盼冬季增熊本、岡山、札幌

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）交通部長李孟諺今天視察高雄國際機場，民航局簡報高雄機場國內線已全恢復，國際線恢復近8成，今年冬季班表希望再增熊本、岡山、札幌等3條日本航線。

高雄國際機場是南台灣最重要門戶，李孟諺利用假日，在航政司長韓振華與民航局長何淑萍陪同下，赴高雄機場瞭解運量及航班恢復狀況，並聽取民航局簡報說明目前航廈餐飲及旅客服務設施，及新航廈規劃與建設推動進度。機場內航警、移民署、疾管署及海關等單位也同時向李孟諺說明作業情形。

民航局發布新聞稿指出，民航局向李孟諺簡報，高雄機場疫情前的5條國內線已經全數恢復，航班數則恢復至疫情前的87.5%；國際線今年復甦情況也相當明顯，目前已恢復達疫情前78%，航班數則恢復83%。

何淑萍說，南部鄉親熱絡的需求充分展現在高雄機場國際線的復甦情況中，例如，越捷航空富國島包機已經在6月14日轉為每週4班的定期航班；台灣虎航茨城包機也將在7月轉為定期航班；後續民航局會繼續鼓勵民航業者，希望今年冬季班表能增加日本熊本、岡山、札幌等航線。

李孟諺肯定民航局疫後加速高雄機場復甦的努力，希望繼續鼓勵航空公司進駐；他強調新航廈計畫有助於提升機場服務質量，推動有其必要性，期許民航局在兼顧營運與旅客服務下全力推動。

李孟諺也肯定高雄航空站在人力精簡的情況下，兼顧了機場營運與工程的推動，他預期國際航線航班有望持續復甦，希望民航局能持續鼓勵航空公司進駐高雄，開闢更多航線、提供更多航班，讓南部鄉親享受更多元、更便利的服務。

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對於新航廈建設計畫，李孟諺表示，民眾對機場設施都有很大的期待，新航廈建設計畫必須秉持「安全第一，如期如質」的原則推動，而機場內駐站單位眾多，民航局一定要在各個介面做好橫向聯繫，施工過程對旅客動線、人車動線都要有妥善的規劃。

何淑萍說，行政院核定的高雄機場新航廈第一期建設計畫，預計投入約新台幣430億元，前期工程中的東側立體停車場已經決標並將進入施工階段，民航局將兼顧機場營運前提下，妥為規劃研擬相關施工營運維持計劃，以「先建後拆、半半施工」的方式推動新航廈建設。（編輯：李亨山）1130615