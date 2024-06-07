端午連假疏運 國內線提供1300架次

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北7日電）端午連假明天展開，民航局指出，今天起到11日國內線預計提供1300架次、11萬2355個座位。民航局長何淑萍說，已協調航港局與軍方準備船舶與軍機，將視情況啟動疏運ABC計畫。

交通部民用航空局發布新聞稿表示，明天是端午連假疏運首日，何淑萍今天前往松山機場與台南機場瞭解疏運狀況。

何淑萍表示，除啟動加班機，民航局也已協調航港局與軍方準備船舶與軍機，將視情況啟動疏運ABC計畫。

民航局指出，今年端午節有3天連假，經協調航空公司增班，今天起至11日，國內線預計將提供1300架次、11萬2355個座位，其中澎湖、金門、馬祖3處離島管制航線共計提供1118架次、10萬5225個座位。

根據氣象署天氣預報，端午連假期間，馬祖、金門及部分小離島地區天氣較不穩定，離島航班較易因天候影響異動。何淑萍表示，今天各機場疏運狀況目前依疏運計畫執行，已要求相關航空站於官網公布航班資訊供民眾查詢，希望旅客隨時留意最新氣象資訊，做好行程規劃。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，端午連假前海運的東部航線訂票系統「船遊網」因訂票資料無法讀取，可能對旅客取票造成影響，航港局指出，已經要求各家船舶運送業者重新鍵入資料，目前已有超過90%的旅客資料完成。

航港局指出，其他尚未完成資料重建的旅客，可參考業者網頁公告，持訂單截圖、銀行扣款明細或信用卡刷卡紀錄等其他證明文件報到取票，無法提供資料者，搭船當日將由業者於現場派專人協助，航港局已請業者採從寬認定原則辦理，現場也會控留船班10%座位，旅客權益不會受損，也不會有重複付費情況發生。（編輯：管中維）1130607