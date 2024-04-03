花蓮強震加開班機 林國顯視察松機關心疏運

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北3日電）因應花蓮強震，民航局協調航空公司加開班機，交通部次長林國顯今天傍晚視察松山機場，他強調已協調加開8班加班機前往花蓮，鐵路明天上午也可投入疏運。

交通部民航局發布新聞稿表示，交通部次長林國顯今天傍晚前往松山機場視察，因應花蓮地震加開班機與離島清明疏運，林國顯強調，民航局今、明兩天已經協調加開8班加班機前往花蓮，鐵路明天上午也可投入疏運，希望民眾有序的安排行程。

交通部航政司長何淑萍表示，經協調華信與立榮兩家業者協助加開班機，華信加開5班，3班由高雄往返花蓮，2班由台中往返花蓮；立榮則加開2班台北往返花蓮的加班機。

林國顯說，這次震災發生在清明4天連假前1天，正是航空業運能最緊繃的時候，感謝華信與立榮兩家業者能特別調度航班協助疏運。

民航局表示，明天台北、高雄各1班往返花蓮的班機外，又協調立榮航空明天加開1班台北往返花蓮的加班機，東部疏運壓力可望稍緩，後續民航局也會視情協調業者加開班機。

清明疏運部分，林國顯指出，金門、馬祖今天都因濃霧影響航班，金門影響尤其嚴重，交通部已經啟動B計畫，下午已有船班疏運了300名鄉親，交通部已經要求民航局與航港局持續關注離島鄉親返鄉情況。（編輯：李亨山）1130403