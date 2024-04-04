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民航局啟動ABC疏運計畫 海運、軍機都投入

2024/4/4 20:58（4/4 21:16 更新）
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花蓮地震、金門濃霧導致交通大亂，民航局陸續啟動海空ABC疏運計畫。交通部次長林國顯（左4）4日赴花蓮機場慰問航站同仁與航空公司員工，感謝航空公司在非常吃緊的運能中「擠」出加班機，全程善盡服務旅客責任。（民航局提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年4月4日
花蓮地震、金門濃霧導致交通大亂，民航局陸續啟動海空ABC疏運計畫。交通部次長林國顯（左4）4日赴花蓮機場慰問航站同仁與航空公司員工，感謝航空公司在非常吃緊的運能中「擠」出加班機，全程善盡服務旅客責任。（民航局提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年4月4日
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（中央社記者汪淑芬台北4日電）昨天花蓮地震，金門因濃霧取消航班，民航局啟動海空ABC計畫，海運及軍機都投入疏運。

民航局發布新聞稿，昨天已經先啟動B計畫，利用海運疏運回金門掃墓及滯留金門旅客，今天金門濃霧退去後，除了B計畫繼續執行，A計畫的加班機與C計畫的軍機，也都投入疏運。

民航局指出，昨天花蓮的大地震，導致花蓮、宜蘭間鐵、公路中斷，緊急協調航空公司加開班機，2天來，共疏運近1200人次旅客。

民航局花蓮航空站主任林國勇說，昨晚有50餘名旅客來不及離開花蓮，民航局長何淑萍特別指示開放航站大廳讓旅客休息，並要求航站準備點心與飲水提供給旅客，滯留旅客上午已經全數搭機離開。

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交通部次長林國顯今天特地趕往花蓮機場，慰問航站同仁與航空公司員工。林國顯說，地震在清明連假疏運期間發生，航空公司在非常吃緊的運能中「擠」出加班機，非常不容易，全程也都善盡服務旅客的責任，他代表交通部感謝大家。

民航局統計，昨天與今天B計畫共支援5航次船班，搭載旅客近1400人次。國防部已協助支援5架次軍機，分別自台北、高雄疏運旅客，疏運350人次。（編輯：李亨山）1130404

#民航局長
#林國顯
#交通部
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