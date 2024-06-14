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宜蘭鐵路高架化通過環評 縣府盼補助百億配合款

2024/6/14 18:52
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣14日電）宜蘭至羅東鐵路高架化修正12日通過環評，但如今最大變數是縣府要負擔新台幣104億元地方配合款。宜蘭縣府今天表示，這筆數目非縣府能負擔，盼中央全額補助。

宜蘭至羅東鐵路高架化修正通過環評後，宜蘭縣府希望2年內動工，力拚2034年完工。

縣府今天指出，縣府在2020年曾辦理可行性研究，當時這項鐵路高架化概估總經費252億元，其中縣府配合款須負擔54億元。如今經交通部鐵道局概算，同時因應近年物價調整，總經費暴增到491億元，縣府須負擔的配合款也增至104億元。

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宜蘭縣副縣長林茂盛認為，宜蘭縣1年預算規模約310億元，可自主運用的財源約20億元至25億元；若要負擔104億元配合款，真的有困難，如果把錢都投入鐵路高架化，其他縣政建設恐停擺，宜蘭縣政府的財政不如其他縣市，希望中央體諒，全額補助。

林茂盛指出，縣府近期將安排拜會交通部長李孟諺、行政院公共工程會主委陳金德，希望中央全力協助，縣府也會持續爭取，看以什麼方式補助縣府，讓鐵路高架化案順利推動。（編輯：戴光育）1130614

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