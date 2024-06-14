環島高鐵3花東建設 交長李孟諺：須評估可行、投資價值

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（中央社記者汪淑芬台北14日電）國民黨立委傅崐萁提出的花東交通三法引起爭議。對於環島高鐵、花東快速公路及國6東延花蓮的建設，交通部長李孟諺今天說，必須評估可行、投資有價值並尊重部落意願。

李孟諺上午接受Hit FM + POP Radio「暐瀚撞新聞」的專訪。

針對「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」等花東交通三法，李孟諺也表明立場。

李孟諺說，重大交通建設若經評估可行，且有投資價值，交通部就會支持，在還未經過評估前，即使以特別條例先編預算，之後仍要經過環評，若在環評卡關，特別條例通過的預算也無效。

李孟諺還提到，除了可行性評估及環評外，還有一項部落諮詢也很重要，也就是當重大建設通過部落所在地時，一定要尊重部落的意願，例如蘇花安計畫環評已通過，預算也編列，現在還有2個部落不同意，仍要繼續溝通，而花東快則會經過11個部落。

李孟諺說，先前的評估，國6東延花蓮會經生態敏感區，尤其中央山脈有7公里路段的溫度高達攝氏70到150度，不但有施工難度，維護成本也很高，而環島高鐵及花東快至今都還未評估，也無法得知投資效益。

李孟諺提到，政府過去與即將投入花東的建設經費就有新台幣3000多億元，已完成的蘇花改路段，在4月3日花蓮強震中未受損害，預計1年多後可動工的蘇花安，未來可提供蘇澳到花蓮一條安全的準快速道路，另南迴公路截彎取直已完成約80%，未來台東往高屏地區可節省約1小時車程，還有花東鐵路全面雙軌化工程也正進行中。（編輯：謝雅竹）1130614