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拚千萬旅客來台 著重東北亞、東南亞與北美市場

2024/6/13 14:00
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（中央社記者汪淑芬台北13日電）交通部長李孟諺今天在立法院接受媒體聯訪時表示，今年來台觀光客仍希望能達到1000萬人次，東北亞、東南亞和北美是主要推動宣傳市場。

李孟諺今天首次到立法院交通委員會業務報告，針對兩岸觀光仍陷僵局，今年來台旅客人數是否再修正問題，李孟諺在休息時間接受媒聯訪時說，目前目標仍維持1000萬人次。

李孟諺說，根據移民署統計到11日，國際來台旅客約345萬人次，下半年將透各項活動，努力達到今年1000萬國際觀光客來台目標。

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李孟諺也提到，東北亞、東南亞和北美是主要推動宣傳台灣觀光的市場。此外，今年也持續開拓國際宣傳據點，增設溫哥華、馬尼拉服務處，同時配合新南向政策，開拓穆斯林及新富客群，並爭取續辦菲律賓及泰國旅客來台免簽，另外搶攻更多轉機客。

至於陸客部分，李孟諺說，歡迎陸客來台，也希望中國大陸以端午節因素暫停的馬祖踩線團能快恢復，盼兩岸旅遊對等逐步開放；目前是台灣較開放，除開放自由行，既有或已規劃的赴中國大陸旅遊團，也放寬彈性處理。（編輯：陳政偉）1130613

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