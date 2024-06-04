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黃國昌：恪守財政紀律 不贊成花東快用特別預算

2024/6/4 14:56（6/4 15:13 更新）
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民眾黨立委黃國昌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳俊華台北4日電）台灣民眾黨團總召黃國昌今天表示，民眾黨團沒有把「花東三法」綁在一起看待，應考慮合理性、可行性，因此在「花東快」這件事上，民眾黨團不贊成用特別預算的方式，要求必須恪守財政紀律。

國民黨立委傅崐萁日前預告，環島高鐵、花東快及國六東延特別條例等法案，在7月16日前一定通過，民進黨立法院黨團則向民眾黨主席柯文哲喊話，朝野應對話的時候到了，若民眾黨撤回三大錢坑法案（指花東三案），大家可以坐下來談。

黃國昌上午受訪時指出，「花東三法」對民眾黨團來講，本來就不是把它綁在一起全體看待，因為這3個特別條例要考慮它的合理性、可行性，因此在「花東快」這件事上，民眾黨團不贊成用特別預算的方式，要求必須恪守財政紀律，這是民眾黨團向來的主張跟看法。

至於民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤昨天提到，與民眾黨立委黃珊珊透過充分討論及專業審查，在司法及法制委員會就洗錢防制法成功匯聚共識，踏出好的一步，更稱「朝野破冰真的不容易」。

黃國昌說明，民眾黨團從2月開始針對如何打詐，最早召開公聽會，並聆聽被害人的心聲，拜訪調查局、刑事警察局了解第一線打詐面臨困境，民眾黨可說是最率先提出相關呼籲、訴求以及提草案的黨團。

黃國昌表示，樂見在打詐這件事情上，跟各黨團彼此充分合作討論。在個別法律案中，行政院提出的版本是有道理的，「台灣民眾黨絕對不吝於支持」，但規範不足的部分，現行法對詐騙實際在法院判決處罰過輕，行政院版本沒辦法有效地處理這件事，民眾黨團當然有自己的立場，會提出修正動議。

黃珊珊受訪時則解釋，委員會本來就會討論事情很正常，每個法案有不同意見，不溝通怎麼討論。

另外，民進黨政策會執行長王義川指稱，手機訊號定位可分析出立法院外群眾及年齡。媒體報導，王義川3日說，自己沒有資料，但這些資料去現場、看影片直播，「用膝蓋想就知道了」。

柯文哲上午參與民眾黨團會議，會後雖未安排媒體聯訪，但面對記者追問，柯文哲僅回應，「叫他（王義川）認罪就好了，囉哩叭唆一大堆」，王義川一定要出來交代。（編輯：張若瑤）1130604

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