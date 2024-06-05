花東3法黨內現雜音 國民黨立委：不要硬急在7/16通過

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（中央社記者王承中台北5日電）外傳國民黨立委對強推花東3法有雜音，國民黨團總召傅崐萁表示，黨內有一定的共識，才會推動。國民黨立委李彥秀今天指出，黨團最近有討論，認為不要硬急著推花東3法，不必在7月16日非過不可。

國民黨立委傅崐萁提出「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」等案，並預告在7月16日前一定通過，遭民進黨批評是錢坑法案，現在傳出國民黨立法院黨團內部也有不同的聲音。

國民黨團總召傅崐萁4日表示，國民黨是開放的政黨，所有的法案都會經過討論跟協商，黨內有一定的共識，才會推動，不只是花東3法，每一個法案都會經過討論、協商後，才會做出最後決定。

國民黨文傳會主委、國民黨立委李彥秀今天接受廣播節目專訪時指出，這兩天黨團開會討論，大家都有提出不同意見，傅崐萁的結論是，所有黨團要過的法案，都會尊重大家的意見，如果大家有不同意見，優先順序可以暫作調整，不只花東3法，每個法案都是。

李彥秀表示，在歷經國會改革修法後，新科立委對於立法院的議事操作有所了解，所以大家都很關注每個委員會要提哪些法案，法案提不好，可能整個黨都會受到攻擊。

李彥秀指出，有關花東3法，包括國民黨智庫及部分國民黨立委都有提出「財務、可行性評估、環評」的前提下，才能進行。傅崐萁也表示，可以先排公聽會，找專家學者來討論出共識，哪些可以先做，如花東快速道路。

李彥秀表示，黨內再討論花東3法時，國民黨主席朱立倫就曾說，花東3法已經被黑了，很難去推動。對於花東3法到底要花多少錢，主計處也沒有完整評估過，就直接說大概要2兆元的預算，這對花蓮人也不盡公平。

李彥秀指出，她認為花東3法背後都要有更多的理論基礎及詳細的討論，7月16日就要三讀通過是否是好的時間點，黨團最近有討論，不要硬急著推，還是要有專家學者的背書，更多的討論，再來推動。傅崐萁也提到待專業的討論後再來進行，言下之意，就是不必然在7月16日非過不可。

國民黨立委賴士葆則在立法院受訪表示，花東3法中，環島高鐵預估新台幣1兆2000多億元，國道六號貫穿中央山脈約需6000億元左右，這兩項困難度都很高，要做很多環評，可能要好幾年。而花東快速道路，交通部已做好幾次可行性評估，約需2000多億，看起來比較可行。

賴士葆指出，他認為花東3法可以分開通過，從簡單的先做，不少藍委也有這樣的建議。（編輯：翟思嘉）1130605