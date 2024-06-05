花東3法藍營有雜音 綠：韓國瑜先撤案才是釜底抽薪

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（中央社記者林敬殷台北5日電）國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出花東3法，遭綠營質疑錢坑法案，國民黨智庫昨天建議「需再評估」，有藍營立委也持相同看法。民進黨立法院黨團今天表示，釜底抽薪就是領銜提案的立法院正副院長韓國瑜、江啟臣撤案，否則都是煙霧彈。

藍白聯手通過國會職權相關修法後，花東3法（環島高速鐵路建設特別條例草案、花東快速公路建設特別條例草案、國道六號東延花蓮建設特別條例草案）成為下一個目標，傅崐萁日前也向花蓮鄉親表示，7月16日前一定通過，引發外界側目。

民進黨團今天在立法院舉行「國民黨與民眾黨向憲法，向民意，起義來歸」記者會，對於藍營內部傳出對花東3法有雜音，民進黨團幹事長吳思瑤表示，早知如此，何必當初，民進黨團早在3月就表示過，照顧花東照步來，交通建設照起工。

吳思瑤指出，民進黨團對花東3法的立場很清楚，立法權凌駕行政權違憲、違反交通建設應有的專業評估程序、嚴重違反財政紀律及財務評估規定。

民進黨團總召柯建銘則強調，拭目以待，三個法合起來是違憲，分開拆開一樣是違憲，直接面對核心問題，當初領銜提案的韓國瑜、江啟臣，現在要不要撤案，這才是釜底抽薪，不要放煙霧彈、兩面操作，欺騙台灣人民。

柯建銘提到，花東3法目前在立法院會待表決的版本．是國民黨與民眾黨共同提案，是5月16日朝野協商時，國民黨與民眾黨喬出來的修正版本，國民黨智庫的建議僅供參考，很難撼動傅崐萁及民眾黨立院黨團總召黃國昌的意志。

吳思瑤說明，國家公共工程經費計畫流程非常清楚，需應規劃、設計、施工3階段，需要可行性評估、綜合規劃、基本設計、細部設計，才能施工發包，一整套交通評估沒有人可以快轉，國民黨與民眾黨立委就是不聽，直到民氣起來，國會擴權法案讓10幾萬公民上街頭、發揮輿論力量，終於讓藍白感到害怕。

吳思瑤表示，雖然國民黨對於強行通過三大錢坑法案有更大討論空間，但掛在帳上的領銜提案人依舊是傅崐萁、韓國瑜跟江啟臣，請正副院長守住議事中立，也希望民眾黨起義來歸。（編輯：張若瑤）1130605