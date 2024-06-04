調升原民禁伐補償三讀 綠主張違憲呼籲在野勿扣帽子

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（中央社記者王揚宇台北4日電）立法院會今天三讀修正通過原住民保留地禁伐補償條例第6條條文，補償金額度自2025年起，由每年每公頃新台幣3萬元提升至6萬元。民進黨團會後表示，黨團還是主張這是違憲的，民進黨支持原住民族及原鄉發展，希望在野黨不要扣帽子。

媒體追問，本案三讀修正通過後，是否建議行政院提覆議。民進黨團總召柯建銘說，行政院在合法合憲下有很多選擇，覆議是一個選擇，在政府可接受的經費底下稍微予以寬列也是一種選擇，尊重行政院。

國民黨、民眾黨今天在立法院會以人數優勢，表決三讀修正通過原住民保留地禁伐補償條例第6條條文，原住民保留地禁伐補償金額度自2025年起，由每年每公頃3萬元提升至6萬元，並每2年依消費者物價指數成長率進行調整。

表決過程中，民進黨立委伍麗華、陳瑩投下贊成票，與其他民進黨立委意見不同。

民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄會後召開記者會，說明院會處理前的朝野協商狀況，也提及三讀後的看法。

柯建銘說，民進黨團一再主張要有程序正義，因為沒有程序正義就沒有實質正義，黨團也行文給立法院長韓國瑜，在黨團的拜託懇求下，韓國瑜終於主持朝野協商，也需要有協商結論才能表決。

吳思瑤說，這次表決的法案內容，涉及憲法層次及財政紀律相關法規，也要考慮部會間的相關補助衡平性。

吳思瑤指出，原住民族委員會113年度的公務預算近110億元，禁伐補償經費為26.16億元，該經費占原民會預算比為23.8%。原民會114年度概算預算近125.29億元，現在禁伐補償金額提高為6萬元，經費變成52.15億元，占原民會預算比為41.6%，若再加上法定義務預算61億元，加總起來，原民會只剩12.74億元可以支應原住民族各項民生發展。

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吳思瑤說，民進黨支持原住民族、原鄉發展，也努力爭取原住民族權益，期待在野黨立委不要因為合憲性、合法性、衡平性、公平性主張不同下，就扣民進黨帽子，說民進黨不照顧原住民，這是非常不道德的事情。

媒體詢問，2位黨籍立委投下贊成票，是否牽涉黨紀問題。柯建銘說，有先做內部溝通，能夠體認她們選區的特殊背景，「她們要贊成，我們只能接受」。（編輯：翟思嘉）1130604