傳黨內爭明年黨主席選舉 朱立倫：媒體名嘴造謠

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（中央社記者劉冠廷台北5日電）近日傳出國民黨內各方有意爭取明年黨主席選舉，黨主席朱立倫今天表示，黨主席任期到明年10月，明年此時再討論都綽綽有餘，現在一些媒體、名嘴無風起浪，製造當事者困擾。

國民黨主席明年改選，不過，近來已有許多傳言，像是傳出立法院長韓國瑜暗中支持，或與可能的參選人結盟。韓國瑜辦公室今天凌晨透過媒體群組澄清，強調韓國瑜自擔任立法院長後專注院內事務，未經手或干涉任何黨務，相關傳言均屬子虛烏有。

朱立倫今天上午參加國民黨智庫舉辦的「諾曼第登陸80週年省思國家安全」活動前受訪表示，黨主席任期到明年10月，還有1年4個月時間，明年此時再討論都綽綽有餘，現在一些媒體製造新聞，或一些名嘴在無風起浪，都是製造當事者的困擾。立法院工作多，這會造成韓國瑜的困擾，且新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕現階段在拚市政，為什麼要製造謠言與困擾。

朱立倫說明，很多人試圖造成國民黨內部的紛爭與對立，想一想是誰在造謠、誰從中獲得最大利益，相關傳聞都是子虛烏有、無風起浪，對社會絕非好事，呼籲黨內團結努力，現階段就是把工作做好，通過民眾關心的民生法案。

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朱立倫遭指為了爭取連任黨主席，現階段只能隱忍國民立法院黨團總召傅崐萁，朱立倫回應，這是標準的造謠，他最隱忍的就是每天製造謠言的媒體、名嘴，完全沒有的事情卻整天製造謠言，目的就是讓國民黨亂，相信類似傳聞如果對民進黨來說，也一定會鄭重否認。

朱立倫強調，過去有所謂的「馬王之爭」，現在則出現「賴柯之爭」，民進黨是否也要解釋，不過這些都是無意義的事，還是好好努力將民眾關心的議題做好，他知道製造謠言的媒體背後的目的，也是不得已，但相信這絕對不是台灣民主之福。（編輯：謝佳珍、張若瑤）1130605