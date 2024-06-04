立院三讀 原民禁伐補償每公頃調升至6萬元

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（中央社記者王承中台北4日電）立法院會今天在藍白的人數優勢下，經表決三讀修正通過原住民保留地禁伐補償條例第6條條文，原住民保留地禁伐補償金額度自2025年起，由每年每公頃新台幣3萬元提升至6萬元，並每2年依消費者物價指數成長率進行調整。

立法院會今天處理「原住民保留地禁伐補償條例第6條條文修正草案」，立法院長韓國瑜召集朝野黨團協商，並邀請原民會主委曾智勇等人與會。

由於立法院內政委員會於5月2日召集黨團協商，朝野黨團代表都支持禁伐補償由每公頃3萬元提升至6萬元。曾智勇表示，原民會明年度的預算大約是125億元左右，如果禁伐補償從3萬元提升到6萬元，幾乎會占掉預算的20%，而原民會本來的法定義務支出會占掉預算70%，未來將只剩下10%的預算來為原民服務，很多業務恐無法繼續推動，如老人健康站等。

民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，大法官釋字第391號指出，超越行政院所能做的事情，會影響行政院施政的完整性跟政治責任歸屬，所以屬於建議性質，立委可以喊3萬元、5萬元或10萬元，但行政院要如何編列，是行政院的權力，不能強制為之。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，禁伐補償上次調整是在2016年，也是由立法院發動，如有違憲，當時為何不談。去年政府超收約新台幣3670億元，前年超收5237億元，政府怎麼會沒有錢。原民是台灣最早的主人，應該給予尊重。在這裡講好幾輪都沒有用，因為各自表述，那就訴諸民主程序解決。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌提到，本案民眾黨沒有提案，但根據5月2日委員會召集的黨團協商結論，大家同意以每公頃6萬元當補償基準，原民保留地無法進行種植，這屬於特別的犧牲，而國家予以補償，本就符合憲法的原則，民眾黨團對於黨團協商的結論予以支持。

朝野歷經近2小時的討論，無法達成共識，會議主席韓國瑜裁示於院會進行處理。

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立法院會隨後進行表決，在藍白人數優勢下，在場106名立委，60票贊成、46票反對，表決通過「原住民保留地禁伐補償條例第6條條文修正草案」。三讀條文明定，禁伐補償金額2025年起，每年每公頃由3萬元調升至6萬元。

三讀條文也明定，禁伐補償金額度，自2025年起，每2年調整一次，由中央主管機關參照中央主計機關發布的最近一年消費者物價指數較前次調整的前一年消費者物價指數成長率公告，進行調整，但成長率為零或負數時，不予調整。（編輯：張若瑤）1130604