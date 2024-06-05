柯文哲端午連假赴花蓮環騎 盼重振東部觀光

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（中央社記者郭建伸台北5日電）民眾黨主席柯文哲週末將展開為期2天的花蓮環騎行程，民眾黨新聞部主任吳怡萱指出，花蓮大地震後，不少民間友人提議希望柯文哲到當地環騎，帶動在地觀光，因此黨部在連假前安排花蓮行程，盼拉抬東部旅遊。

民眾黨今天召開中央委員會，並由新聞部主任吳怡萱、文宣部主任李頂立舉行會後轉述記者會。記者會中，民眾黨公布柯文哲將於7、8日前往花蓮展開環騎行程，預計走訪石雕公園、松園別館、慶修院、鯉魚潭等地，並品嚐玉里臭豆腐、玉里麵等在地美食。

李頂立提及，0403花蓮大地震後，民眾黨在地議員傅國淵、立委林憶君，以及柯文哲本人都收到很多陳情，不少民間友人提議，希望柯文哲到當地環騎帶動在地觀光與人氣。吳怡萱表示，如同上週末柯文哲與支持者在高雄共搭遊覽車出遊，本週則安排花蓮行程，盼能藉走訪地方，拉抬東部旅遊。

媒體詢問柯文哲這趟到花蓮，是否與徐榛蔚、傅崐萁碰面，甚至討論花東三法。吳怡萱指出，這次行程是民間活動，由柯文哲配合觀光推廣，一切順其自然。

至於花東三法立場，吳怡萱回應，花東鄉親需要一條安全回家的路，這是全台灣人的共識，而交通建設需經充分討論，環評、可行性評估需認真討論，交通三法不該一包處理，應該由交通部或國發會提出整體規劃。

吳怡萱透露，交通部在2020年重啟花東快可行性評估，預計報告今年8月出爐，端看這分報告花蓮民眾能否接受，也請民進黨的政治人物不要過去說一套，現在又做另一套。

李頂立補充，花東交通事關重大，既然執政黨的官員過去曾承諾過建設花蓮，就不應把責任都推給在野黨，甚至指責在野黨的提議是錢坑，執政黨應提出花東交通解決方案。

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媒體也詢問，柯文哲預計今晚要去輔大演講，原傳出有學生抗議，是否擔心青鳥運動後年輕支持度下降。吳怡萱回應，抗議是民主過程，民眾黨尊重學生表達意見權利，歡迎學生來聽演講，通常柯文哲會直球對決。

吳怡萱強調，年輕人支持度流失不能單看一個事件，民眾黨長期仍致力與年輕族群對話，柯文哲到各大學演講即為此目的。李頂立表示，民眾黨不會請校長幫忙擋問題，也不會請主持人篩選問題，歡迎來跟柯文哲直球對決。（編輯：張若瑤）1130605