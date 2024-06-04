柯文哲：開放社會第一步 中國是時候平反六四

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北4日電）民眾黨主席柯文哲今天說，一個國家是否進步，取決於是否能面對歷史中難以面對的日子；對現在的中國，已經到應平反六四的時候，如此才能證明政府可面對自己的歷史，以正面態度迎向未來，不讓悲劇重演。

柯文哲在臉書發文表示，一個國家是否進步，取決於它是否能面對歷史中難以面對的日子，對過去的台灣，這個日子曾是228；對現在的中國，則是六四。

柯文哲說，中國在改革開放之後，雖然經濟突飛猛進，然而人民心中卻有一道尚未癒合的傷口，那就是35年前天安門廣場上的事件，1989年6月4日，中國的年輕知識份子因為呼籲改革，而遭受無情的鎮壓；有些人失去生命，有些人失去家人，倖存者也成為「被噤聲的一代」。

柯文哲指出，直至今日中共當局依然把六四定位成「反革命暴亂」，把熱愛國家的年輕人，形容為顛覆政府的叛亂份子，這對經歷六四學運的那一代人來說，實是不可承受之重。

柯文哲表示，台灣在1947年發生228事件，等到1995年政府才正式表達歉意。從小他看著父親在每年228這一天靜靜地流淚，228這個日子變成他覺得尷尬不安的一天。他想以自己的感觸跟對岸的朋友分享，「有真相，才有原諒。有原諒，才有和解。有和解，才有和平。」

柯文哲說，讓不能被說出口的日子能被說出口，是開放社會的第一步，這一步台灣走了48年。「已經到應該平反六四的時候了」，平反六四更能證明中國政府可以面對自己的歷史，可以以正面的態度迎向未來，更重要的是不讓歷史的悲劇再發生在後代子孫身上。

另外，台灣民眾黨也在臉書發文表示，台灣人期盼的民主，是可以自由表達、發言得到尊重善待、不因支持不同的政黨而遭受攻擊霸凌；是不同的價值、思想、信仰、政見都能相互競爭而非相互詆毀；每位民眾都可自由參與政治或任何合法集會活動，不被監控、個資不被侵害、不被價值判斷、甚至因此受迫害，更不可任由執政者煽動對立與仇恨。

民眾黨說，應受國家保護的，不應該只是與執政者站在同一邊的聲音；不該被壓制的，不該只是對民進黨的歌功頌德，呼籲改變與革新、務實監督政府的意見，應被等量齊觀。

民眾黨表示，民主社會應是讓異議者、倡議者、復議者都有公平的管道發聲，而不是以優勢資源方式痛擊、抹黑抹紅、消滅反對意見，上位者要真正傾聽人民，才是紀念六四的真諦。

民眾黨說，紀念六四可以有很多方式，正如民主不會只有一種聲音，它不會只是野百合、太陽花、青鳥或小草，民主就是多元，絕對不會只有一種形狀。（編輯：楊凱翔）1130604