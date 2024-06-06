基隆山崩最危險清除坡頂浮石完成 估11日通車

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆6日電）基隆市平浪橋通往潮境公園入口處台2線旁山壁3日下午崩塌，導致交通中斷，公路局表示，最危險階段清除坡頂浮石已完成，接續展開降階破碎巨石，目標11日通車不變。

公路局昨天出動10輛破碎機、2輛傾卸卡車、3輛鏟裝車和1輛水車及工程人員全力搶災，已完成構築第2階施工平台，今天搶通工作進入第4天，交通部公路局北區養護工程分局基隆工務段長蔡志盈上午受訪表示，昨天已完成最危險階段清除坡頂浮石作業，上午雨勢不大，逐步降階作業不受影響，先前設定目標11日通車不變。

蔡志盈說，構築施工平台主要是為了提供怪手施工空間，以便清除坡頂浮石，接著會逐漸降低施工平台高度，持續破碎其餘巨石，今天目標清除約2000立方公尺土方，以卡車運到台北港。（編輯：林恕暉）1130606