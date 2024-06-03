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石門水庫蓄水量達7000萬噸 請民眾持續節約用水

2024/6/3 15:25
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（中央社記者吳睿騏桃園3日電）經濟部水利署統計，截至下午2時止，石門水庫水位225.01公尺，蓄水量為7079.57萬噸，蓄水率為34.49%，北區水資源分署今天說，將適當時機實施人工增雨，請民眾持續節約用水。

根據經濟部水利署統計資料顯示，截至下午2時止，水庫水位為225.01公尺，蓄水量為7079.57萬噸，蓄水率為34.49%。北水署發布新聞稿表示，石門水庫在梅雨季有數波降雨，對水情具效益，上次蓄水量7000萬噸為3月22日上午7時，因近期降雨水量將繼續流入水庫，蓄水量及水位均持續增加中。

北水署指出，依目前水庫水量管控仍可維持穩定供水，其中公共給水管控每日105萬噸水量，因近期溫度降低及民眾與產業配合節水作為，實際平均供水量僅約每天75至80萬噸。

北水署說，分署與桃園及石門管理處合作，仍以完成今年一期作供灌為目標，除優先使用河川及埤塘水源供灌外，將以抽穗期6月供水量3700萬噸進行管控，目前因配合降雨節水供灌，評估可滿足農作抽穗生長需求，請農民安心。

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北水署表示，由短期氣象資料分析顯示，6月上旬山區降雨可能性仍高，分署將透過節水操作及加強引水，且於天候條件適當實施人工增雨，以利各類供水無虞，但因氣候存在不確定性，仍請民眾持續節約用水，讓供水更穩定。

另外，寶山及寶二水庫系統今天上午10時蓄水量已上升至約2343萬噸，蓄水率已回升至64.1%，且蓄水量持續增加中，評估後續各類供水也可供應無虞。（編輯：方沛清）1130603

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