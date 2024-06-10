高雄台南水資源聯合調度 南化水庫蓄水率破75%

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）南化水庫是高雄、台南民生用水聯合調度重要水利設施，高雄市水利局表示，今年1月至6月自高雄甲仙攔河堰引水4621萬立方公尺北送至南化水庫，今天南化水庫蓄水量已達75%。

高雄市水利局今天新聞稿指出，經統計，今年1月至6月，自高雄甲仙攔河堰引水累積4621萬立方公尺北送至南化水庫，提升蓄水量至6726萬立方公尺。

水利局表示，南化水庫今天蓄水有效容量比達75%，相較4月間最低有效容量僅約25%已大幅提升。除歷經2波鋒面帶來雨水，也仰賴高雄自甲仙堰越域引取旗山溪地面水挹注。

此外，近期高屏溪因梅雨鋒面強降雨，濁度曾破萬NTU以上，南化水庫自5月26日起回送高雄供水累積294萬立方公尺，也有效維持穩定高雄地區供水。

水利局指出，高雄地區水資源並不缺乏，經由地面水、伏流水、地下水及水庫水聯合調度，可滿足每日150萬噸公共用水。

另外，經濟部水利署於5月完成曾文、南化水庫聯通管工程，可再由南化水庫北送至烏山頭水庫蓄存，經由串接既有南化、高屏聯通管，更進一步提升南部地區供水調度彈性。

水利局表示，後續將持續配合開源、節流、備援及調度等各項水資源政策，以因應極端氣候的挑戰，確保高雄民生等各項用水無虞。（編輯：陳清芳）1130610