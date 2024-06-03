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湖山水庫進帳800萬噸 約雲林40天民生用水量

2024/6/3 13:35
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（中央社記者姜宜菁雲林縣3日電）日前鋒面帶來豐沛雨量，雲林縣湖山水庫進帳800萬公噸，相當於雲林縣40天民生用水量，有效蓄水量2518.05萬立方公尺、蓄水率近5成，水庫管理中心盼下波鋒面也能挹注水庫，緩解水情。

根據經濟部水利署統計，湖山水庫截至今天下午1時，有效蓄水量2518.05萬立方公尺、蓄水率49.7%。

湖山水庫管理中心主任李炎任告訴中央社記者，水庫每天提供20萬公噸與集集攔河堰15萬公噸聯合運用，除供應雲林民生用水外，也供應南彰化5萬公噸、北嘉義6萬公噸。

李炎任指出，今年4月底鋒面為水庫挹注250萬公噸，此次鋒面夾帶豐沛雨量，這幾天水庫上游清水溪有明顯降雨，管理中心持續引水，水位逐漸回升，水庫進帳約800萬公噸，相當於雲林縣40天民生用水量。

中央氣象署日前預報，下波鋒面預計5日起生成，水氣可能持續影響1週，預估今年端午節呈現偏暖濕天氣。

湖山水庫管理中心期盼下一波鋒面能挹注水庫，緩解水情，並呼籲民眾節約用水。（編輯：謝雅竹）1130603

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4月底鋒面挹注250萬公噸 湖山水庫蓄水率升至38.3%
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