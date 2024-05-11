母親節鋒面接近 午後變天越晚降雨機率越高

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（中央社記者余曉涵台北11日電）明天是母親節，不過天氣將轉趨不穩定。中央氣象署指出，明天鋒面接近及通過台灣，明天越晚降雨機率越高，預計中午過後各地都會陸續出現雨勢。

中央氣象署預報員葉致均告訴中央社記者，明天上半天還是屬於較穩定的天氣型態，但中午過後各地陸續出現雨勢，都有短暫陣雨或雷雨發生機會，午後山區的午後雷陣雨會比較明顯。

葉致均指出，鋒面通過後，中部以北、花東沿海有較大雨勢，13日白天降雨趨緩，但仍有局部短暫陣雨或雷雨。

葉致均說，14日及15日是水氣較少的時間點，各地多雲到晴，東半部有局部短暫陣雨，午後山區有陣雨，16日到18日以東風環境為主，東半部有局部短暫陣雨，北部也會有零星降雨，中南部維持山區午後雷陣雨。

溫度方面，葉致均表示，明天各地高溫落在攝氏30度上下，入夜後東北季風增強，13日及14日將會轉涼一點點，北台灣高溫落在25度到27度，低溫在18度到20度左右。

葉致均指出，15日後東北季風減弱，將會是較為舒適的天氣型態。

另外，葉致均提醒，今天晚間到明天，金門及馬祖有濃霧發生機率，要特別留意。（編輯：李亨山）1130511