17日南高屏、台東防36度高溫 18日全台轉雨

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（中央社記者張雄風台北16日電）氣象署今天表示，明天各地高溫約攝氏30至34度，南高屏、台東地區要預防36度以上高溫，台東可能有焚風發生；18日鋒面通過，全台轉為短暫陣雨的天氣，不排除局部較大雨勢發生。

中央氣象署預報員朱美霖告訴中央社記者，明天轉為偏南至西南風，降雨情況比今天更少，北部、東北部及東部山區午後有局部短暫陣雨，各地高溫約30至34度左右，南高屏、台東可能會有局部36度以上高溫，特別提醒台東地區可能會有焚風出現。

朱美霖指出，明晚鋒面接近，明天深夜前後中部以北降雨機會提高，較明顯的降雨可能會是在明晚至18日的清晨到上午之前；18日鋒面通過，北部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中部地區有零星短暫陣雨或雷雨，午後南部局部平地及山區易有雷陣雨；不排除局部地區會有較大雨勢發生。

朱美霖說，18日隨著鋒面通過，轉為偏東北風的環境，北部、東北部氣溫略為下降，白天高溫約24至27度左右，其他地區氣溫變化不大。

朱美霖提到，19日水氣就會減少，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，午後各山區有局部短暫陣雨，再加上偏南風，各地氣溫回升；20日天氣相對穩定，僅午後北部、東北部及東部山區有零星短暫陣雨。

朱美霖說，21日有一道鋒面在台灣北部海面開始建立，未來是否會南下影響台灣仍有不確定性；目前預測21至23日各地為多雲到晴，午後北部、東北部地區及中部、東部山區有局部短暫陣雨。

朱美霖提醒，明天全天金門及馬祖易有局部霧或低雲，明天清晨中南部局部地區也要留意霧或低雲，影響能見度。（編輯：吳協昌）1130416