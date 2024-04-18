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19日各地短暫雨 週末天氣回穩台東防焚風

2024/4/18 17:51
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（中央社記者張雄風台北18日電）氣象署今天表示，明天水氣偏多，各地仍有短暫陣雨，週末2天是未來一週天氣最好的時候，各地高溫可達攝氏30度以上，台東要留意有焚風；下週逐漸轉濕，西半部、東北部可能有顯著的雨勢。

中央氣象署預報員葉致均告訴中央社記者，明天鋒面減弱，水氣仍偏多，各地有局部短暫陣雨，但雨勢較小，午後山區要留意短暫陣雨。

葉致均指出，20、21日預估是未來一週天氣最好的2天，各地水氣少，各地多雲到晴，午後東北部地區及其他山區有局部短暫陣雨為主。

葉致均表示，下一波鋒面預計22日接近，北部、東北部地區及中部山區有局部短暫陣雨，午後各山區有局部短暫陣雨；預估23、24日全台有雨，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

葉致均提到，25日之後接續還有華南雲雨區東移，也不排除還會有一波鋒面在台灣附近生成，西半部、東北部可能會有顯著的雨勢；旺盛的水氣可能持續至27、28日，但後期降雨範圍及強度仍要再觀察。

溫度方面，葉致均說，明天北部高溫可回升至攝氏26到28度；20、21日轉偏西南風，各地高溫都在30度以上，南部近山區平地、台東地區可能局部36度以上高溫，特別提醒台東地區有焚風發生的機會；隨著下一波鋒面接近，中部以北高溫再稍降，約24至27度。（編輯：陳政偉）1130418

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