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晚間鋒面接近中部以北防大雨 19日起各地高溫逾30度

2024/4/17 17:40（4/17 18:12 更新）
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圖為台北車站附近，沒帶雨具的民眾在雨中快步前行。（中央社檔案照片）
圖為台北車站附近，沒帶雨具的民眾在雨中快步前行。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北17日電）氣象署表示，今晚鋒面接近，開始飄雨，中部以北留意較大雨勢，明天鋒面通過，北台灣高溫約攝氏24至27度；19日起鋒面遠離，各地高溫回到30度以上，20日台東地區可能有焚風。

中央氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，今晚鋒面接近，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北留意較大雨勢；明天北台灣仍有降雨，午後南部有零星短暫陣雨或雷雨，預計下半天各地雨勢趨緩。

張竣堯表示，19日鋒面遠離、轉偏東風，但有北部、東北部仍有水氣殘留，留意局部短暫陣雨，中南部多雲到晴；20日天氣更穩定，午後北部、東北部及東部山區有零星短暫陣雨。

張竣堯指出，21、22日在台灣北部海面又有鋒面建立，但離台灣還是有一段距離，午後北部、東北部地區及中部、東部山區有局部短暫陣雨；預估23、24日鋒面接近，北部、東北部地區及中部山區短暫陣雨情況增加，午後各山區也有局部短暫陣雨。

溫度方面，張竣堯表示，明天鋒面通過，北台灣白天高溫約24至27度，中南部、花東可能還是有30度以上，預估南部高溫仍有32至34度；未來一週偏暖熱，最熱的時間預計會在20日，由於偏西南風，台東地區要留意有焚風發生的機會。（編輯：陳清芳）1130417

#台灣
#中央氣象署
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