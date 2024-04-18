水情吃緊仍放水發電？台電：配合用水需求發電

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（中央社記者曾智怡台北18日電）外界關心水情吃緊仍放水發電，台電澄清，從未為了發電多放水，而是因應夜間用電尖峰調整放水時段；台灣各水庫的放水發電完全是依照下游民生、農業等用水需求指定，在水庫供水同時進行發電。

台電透過新聞稿說明，水力發電一直以來都是「用水優先」，配合民生及灌溉需求供水的同時進行發電；且台電目前調度水力發電大多於夜尖峰，發電後尾水再供應下游，不會影響民生用水需求。

以15日石門水庫調度發電為例，台電依據當日用水需求總量，集中安排於傍晚發電，發電後尾水排至後池堰，再由後池堰定量供下游民生、農業使用。

台電解釋，大甲溪流域的水力發電模式屬於「慣常水力發電」，從最上游的德基水庫，放水做第一次發電，然後水往下流，到了青山壩會再發一次電。整個大甲溪流域總共有5個發電廠，等於這1滴水會經過5座發電廠、發5次電，最後水流到石岡壩才調節放水，供應下游用水需求。

台電強調，水力發電是在滿足用水需求之下，同時可因應用電需求進行發電，發揮水資源的最大效益。

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另一種「抽蓄水力發電」，則是透過上、下池水位落差位能與電能間能量相互的轉換。台電表示，把水放到下池的時候發電，再把水抽到上池來儲能充電，表面上一加一減好像沒有增加電力，但只要選在用電尖峰發電，在離峰時段充電，便可大幅提升台電調度電力的彈性，可說是一顆龐大的天然儲能電池。

台電進一步說，以日月潭的抽蓄水力機組為例，近年為了支援夜尖峰時段用電需求，藉由蓄存在明湖下池壩和明潭下池壩兩座水庫中的水量，白天時利用充沛的太陽光電將水抽回日月潭水庫，夜間則依用電需求放水發電，等同是把白天的光電給存起來、重複循環使用，1滴水等於可以發N次電。（編輯：黃國倫）1130418