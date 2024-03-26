日月潭蓄水降至7成3 啟動第2階段碼頭浮排拖離
2024/3/26 15:36
（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）日月潭水位下降，朝霧碼頭1號及玄光碼頭1號浮排5日拖離，昨天第2階段拖離朝霧2號及伊達邵1號、2號浮排，目前4大公有碼頭正常營運，將視水情滾動調整。
根據經濟部水利署中區水資源分署網站資料，日月潭水庫今天上午蓄水率73.27%、水位高度744.05公尺；由於水位下降，交通部觀光署日月潭國家風景區管理處5日啟動第1階段碼頭浮排拖離措施，拖離日月潭朝霧碼頭1號浮排、玄光碼頭1號浮排，不供船舶停靠及載客。
日管處表示，日月潭及下游集集攔河堰供南投、彰化、雲林農業用水，近期正值枯水期和春耕用水，日月潭水位持續下降，水位估降至743公尺以下，啟動第2階段應變措施，昨天起拖離朝霧碼頭2號浮排、伊達邵碼頭1號、2號浮排並封閉右側引橋，以免碼頭受損。
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日管處今天表示，後續視實際使用情形，分別銜接至朝霧、伊達邵碼頭3號、4號浮排後端延伸使用，維持碼頭正常營運，目前各公有碼頭派駐保全巡查設施狀況並加強注意遊客安全及引導，碼頭引橋也鋪設止滑設施。
日管處指出，考量旅遊安全、遊憩需求、維護碼頭設施下，將視水位變化滾動採取應變措施，包含每天注意水位下降情形、引橋傾斜度、浮排使用情形，調整船舶停靠位置、浮排拖離吃水位置並調整延伸使用、引橋封閉等措施，兼顧旅遊安全及碼頭營運。（編輯：郭諭儒）1130326
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