各地悶熱中南部高溫上看36度 入夜中部以北降雨機率增
2024/4/17 08:10（4/17 08:20 更新）
（中央社台北17日電）中央氣象署表示，今天鋒面北移，水氣較減少，北台灣雲量較多一些，其他各地為晴到多雲的天氣，僅午後北部及宜、花山區有局部短暫陣雨。
氣溫方面，白天悶熱，預測各地高溫普遍為攝氏30至34度，近山區附近溫度還會再更高，其中南部及東南部地區有局部36度以上高溫出現的機率，外出請注意防曬及多補充水分，且台東易有焚風，提醒農民朋友留意防範農作物損害；晚起鋒面再接近，金門、馬祖轉為有短暫陣雨或雷雨，入夜中部以北地區降雨機率亦逐漸提高，請注意天氣的變化。
另外，金門、馬祖持續易有局部霧或低雲，交通往返請留意航班資訊，清晨中南部地區亦有短暫出現霧或低雲的機率，行車用路請注意安全。
近期餘震頻繁，加上山區降雨機率較高，若非必要請避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天位於滯留鋒面前緣，環境風場為西南風，中部以北位於下風處，污染物稍易累積；花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（編輯：張銘坤）1130417
延伸閱讀17日南高屏、台東防36度高溫 18日全台轉雨頭痛想吐全身無力可能中暑了 熱傷害如何預防急救一篇看懂台灣百年來溫度上升1.5度降雨日數減少 估未來颱風強度增加太魯閣估最快3個月部分開放 錐麓古道柔腸寸斷修復大考驗
- 各地悶熱中南部高溫上看36度 入夜中部以北降雨機率增2024/04/17 08:10
- 2024/04/16 17:43
- 2024/04/16 14:56
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
17日南高屏、台東防36度高溫 18日全台轉雨