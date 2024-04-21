高溫悶熱午後局部雨 東南部焚風金馬霧

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（中央社台北21日電）中央氣象署表示，今天各地仍為多雲到晴，午後東北部地區有局部短暫陣雨，其他山區也有零星短暫陣雨。

白天偏熱紫外線強，各地高溫可達攝氏30到35度，雲林以南近山區及台東地區有局部36度以上高溫發生的機率，東南部地區有機會出現焚風，外出請注意防曬並多補充水分。

西南風偏強，桃園至苗栗、台東沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、馬祖易有較強陣風，前往海邊活動請特別留意；金、馬地區容易受鋒面影響，偶爾會有短暫陣雨或雷雨出現，沒有下雨的時候可能有低雲或霧使能見度不佳，交通往返請留意航班資訊。

近期餘震頻繁，加上山區降雨機率較高，若非必要請避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天環境風場為偏南風至西南風，迎風面擴散條件佳，中部以北位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升，馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；詳查https://www.moenv.gov.tw。（編輯：張銘坤）1130421