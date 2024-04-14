白天溫暖偏熱 午後局部陣雨

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（中央社台北14日電）中央氣象署表示，今天天氣穩定，各地大多為多雲到晴，只有花東地區有零星短暫陣雨，午後因熱力作用，東北部地區及西半部山區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，各地低溫普遍為攝氏22至25度，白天溫暖偏熱，高溫相較昨天上升，預測北部及東半部約29至31度，中南部可達34度左右，尤其南部近山區氣溫還會更高一些，有機會達到36度左右或以上的高溫，外出請注意防曬並多補充水分。

另外，金門、馬祖地區易有局部霧或低雲影響能見度，且影響時間長，交通往返請留意航班資訊。

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由於近期餘震頻繁，再加上山區降雨機率較高，若非必要請避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天環境風場為東南風至西南風，中部以北位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，北部短時間可能達橘色提醒等級。（編輯：張銘坤）1130414