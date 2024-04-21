台中嘉義高雄4月單日高溫創紀錄 未來一週西半部防大雨

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（中央社記者張雄風台北21日電）氣象署表示，今天氣象署人工氣象站中，台中、嘉義及高雄皆刷新4月單日最高溫紀錄；明天鋒面接近，南高屏、台東仍要留意攝氏36度以上高溫；本週全台有雨，西半部防局部大雨。

根據中央氣象署網站，今天包含嘉義市、南高屏地區氣溫皆超過38度，其中以台南市玉井區39.7度最高，高雄市內門區38.7度、嘉義市東區38.2度、屏東縣內埔鄉38.1度次之。

氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，上述氣象站為自動測站，因此不列入正式紀錄；若以署屬氣象站（人工氣象站）觀察，今天台中站達35.2度、嘉義及高雄皆為36.8度，此3站也刷新歷年來4月單日最高溫紀錄。

林定宜表示，明天鋒面接近，天氣不穩定，雲量增多，應該不會出現這麼極端的氣溫，但南高屏、台東地區仍要留意有局部36度以上高溫發生的機會；未來一週在鋒面影響期間，北部、東北部高溫約25、26度，中南部約30度左右，各地低溫約20度以上。

林定宜指出，明天鋒面接近，北部、東北部及東部地區有局部短暫陣雨，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區有局部較大雨勢發生機率。

林定宜說，23、24日鋒面影響、通過，全台有雨，並有局部短延時強降雨，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，西半部會有局部大雨發生、東北部可能會有較大雨勢；其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

林定宜提到，25日另一波鋒面接近，26至28日受到鋒面影響，同樣全台有雨，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，西半部地區有局部大雨，東北部地區有局部較大雨勢發生。

林定宜表示，未來一週對於全台水庫或多或少都能有所挹注；然而真正要有持續性降雨仍要等到西南風增強後，才算是梅雨季開始，目前這個季節還算是春雨。

林定宜提醒，明天、23日台東地區可能會有焚風；明天清晨馬祖易有局部霧或低雲，影響能見度；明天桃園至苗栗、台東、恆春半島留意較強陣風。（編輯：張雅淨）1130421