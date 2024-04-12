微弱鋒面通過 13日天氣轉趨不穩定

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（中央社記者余曉涵台北12日電）中央氣象署預報員林定宜今天表示，明天微弱鋒面通過，天氣轉趨不穩定，北部、東北部今天晚間到明天上午有零星短暫陣雨，花東則是不定時會有短暫陣雨，甚至局部有較大雨勢。

林定宜向中央社記者表示，明天中午過後北部、東北部、中南部山區有局部短暫雷陣雨，氣溫方面仍是偏暖，北部東半部高溫落在攝氏28度到30度，中南部32度左右，南部近山區河谷會更高一點。

林定宜指出，明天金馬地區要留意局部霧或低雲，離島交通也要留意航班資訊。

林定宜說，14日及15日水氣減少，花東有零星短暫陣雨，其他地區都是多雲到晴，但午後要留意熱對流發展，北部、西半部山區跟東北部午後有局部短暫陣雨。

林定宜指出，16日另一波鋒面接近，17日鋒面通過，這兩天水氣增加，天氣再度轉為不穩定，北部，東半部跟中部山區有局部短暫陣雨，其他地區則是多雲到晴。

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溫度方面，林定宜說，16日前大致上都是溫暖偏熱的天氣型態，高溫落在30度左右，中南部則普遍會在30度以上，17日鋒面通過時北部跟東北部氣溫下降，高溫約落在26度。

林定宜表示，18日迎風面的東半部有局部陣雨，其他則是多雲到晴，午後西半部也要留意短暫陣雨。19日鋒面北移，中南部要留意局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後北部、東北部、中部山區跟東部山區有局部短暫陣雨。（編輯：郭諭儒）1130412