鋒面通過東北季風增強 北東轉雨入夜氣溫最低17度

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（中央社台北26日電）氣象署表示，今天鋒面通過後轉東北風，東半部地區轉為局部短暫陣雨天氣，北部地區上半天有局部短暫陣雨，下半天北部地區雨勢稍趨緩；中南部則為多雲到晴，僅山區午後有局部短暫陣雨。

中央氣象署指出，隨著東北季風增強，北部及宜蘭氣溫稍下降，高溫約攝氏23、24度，花東高溫約27、28度，而中南部地區高溫仍可達30度以上，內陸地區會再熱一些；但入夜後氣溫還會再下降一些，北台灣及宜花低溫約17至19度，其他地區低溫約20至23度。

此外，今天上午澎湖、金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全，往返離島也請留意航班資訊；因東北季風增強，桃園至雲林沿海空曠地區、恆春半島及各離島將有8至9級強陣風，風浪也轉強，前往海邊活動應注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天鋒面通過及東北季風增強，環境風場由東南風轉為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣，下風處污染物仍稍易累積。

宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（編輯：陳仁華）1130326