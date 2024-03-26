更多編輯台推薦新聞：
鄭華娟逝世音樂圈悼念 鄭怡追憶「傳奇女子」相處點滴
娛樂

鄭華娟逝世音樂圈悼念 鄭怡追憶「傳奇女子」相處點滴

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效
科技

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命
產經

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化
運動

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全文／水原一平涉簽賭竊盜 大谷翔平首吐心聲：至今仍悲傷震驚
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

鋒面通過東北季風增強 北東轉雨入夜氣溫最低17度

2024/3/26 07:55（3/26 08:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為民眾在台北車站撐傘遮雨。（中央社檔案照片）
圖為民眾在台北車站撐傘遮雨。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北26日電）氣象署表示，今天鋒面通過後轉東北風，東半部地區轉為局部短暫陣雨天氣，北部地區上半天有局部短暫陣雨，下半天北部地區雨勢稍趨緩；中南部則為多雲到晴，僅山區午後有局部短暫陣雨。

中央氣象署指出，隨著東北季風增強，北部及宜蘭氣溫稍下降，高溫約攝氏23、24度，花東高溫約27、28度，而中南部地區高溫仍可達30度以上，內陸地區會再熱一些；但入夜後氣溫還會再下降一些，北台灣及宜花低溫約17至19度，其他地區低溫約20至23度。

此外，今天上午澎湖、金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全，往返離島也請留意航班資訊；因東北季風增強，桃園至雲林沿海空曠地區、恆春半島及各離島將有8至9級強陣風，風浪也轉強，前往海邊活動應注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天鋒面通過及東北季風增強，環境風場由東南風轉為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣，下風處污染物仍稍易累積。

宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（編輯：陳仁華）1130326

#金門縣
#澎湖縣
#中央氣象署
延伸閱讀
忽冷忽熱過敏又來敲門 醫囑戴口罩減緩溫差兼防疫2023年雲林PM2.5濃度全台之冠 二氧化氮北市最高曾文水庫蓄水率跌破5成 梅雨季前供水穩定統一發票113年1-2月千萬獎號碼：16620962
最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
26日鋒面通過北部濕涼 28日起回溫轉悶熱
172.30.142.18