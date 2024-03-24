2023年雲林PM2.5濃度全台之冠 二氧化氮北市最高

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（中央社記者張雄風台北24日電）根據環境部統計去年各項空氣污染指標，PM2.5年平均濃度以雲林最高，主要是少雨、弱風天數多，污染物易累積；台北市則因交通運具多、盆地擴散不易，二氧化氮濃度居全台之冠。

根據環境部資料，依照不同污染物區分，比較民國112年各行政區空污年平均值，細懸浮微粒（PM2.5）以雲林縣達19.3微克/立方公尺（μg/m3）最高，其次為嘉義縣市及金門的18.8μg/m3，離環境部所訂中南部年平均值15μg/m3仍有一段差距。

若以懸浮微粒（PM10）觀察，同樣以雲林縣41.5μg/m3最高，其次依序為彰化縣40.8μg/m3、嘉義縣40.2μg/m3，但皆在環境部所訂PM10年平均值50μg/m3以下。

但觀察 二氧化氮 二氧化氮小百科 二氧化氮會刺激眼睛、鼻、咽喉及呼吸道的黏膜，接觸低濃度的二氧化氮會令支氣管過敏及加劇哮喘病人對致敏原的反應。 二氧化氮亦會令慢性呼吸系統疾病患者的病情惡化。長時間接觸二氧化氮可能會減弱肺部功能以及降低呼吸系統抵抗疾病的能力。 資料來源：環境部 看更多 關閉 （NO2）年平均濃度，則以台北市13.87ppb全台居冠，第2名為高雄市11.49ppb，其他新北、桃園、新竹市、台中等地區，也都相對偏高。

環境部大氣環境司長張順欽告訴中央社記者，台灣各地 空氣品質 空氣品質指標橘色、紅色活動建議 橘色警示 影響：對敏感族群不健康

建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛，應減少戶外活動，避免在戶外劇烈運動，敏感族群必要外出時應配戴口罩。 紅色警示 影響：對所有族群不健康

建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗及戶外活動，在戶外避免長時間劇烈運動，敏感族群建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。 資料來源：環境部 看更多 關閉 受氣候及地形影響大，以PM10為例，由於濁水溪在風強時易有揚塵，因此在流域附近的彰雲嘉一帶都易受影響。

另外在NO2部分，張順欽解釋，主要是與移動污染源及地形有關，台北市車輛多，再加上盆地地形、擴散不佳，因此濃度相對較高；而NO2也是臭氧的前驅物，所以西半部整體臭氧濃度也都高於東半部。

PM2.5的部分，張順欽說，主要原因是去年台灣中南部地區日降雨量較少，在低風速、少雨環境下，PM2.5不容易擴散，造成局部污染物累積。

張順欽提到，環境部已持續加強空污改善，如揚塵事件日從106年的59次下降到去年的4次，改善幅度超過9成；而第一期空污防制方案（109年至112年）也積極推動淘汰老舊車輛，其中大型柴油車汰除約7萬輛，老舊機車則由698萬輛降為266萬輛。（編輯：陳仁華）1130324