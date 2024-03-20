瑞士空氣品質報告台灣彰化最差 環部：已加強治理

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（中央社記者張雄風台北20日電）根據瑞士IQAir空氣品質報告，台灣空氣品質較差城市依序為彰化等地。環境部說明，由於IQAir為私人空氣清淨機業者，數據可能未必反映真實情況；目前也已針對中南部加強空污治理作業。

根據瑞士空氣品質追蹤業者IQAir報告，世界空污最嚴重百大城市多半在印度，共有83個，空污情況都比世界衛生組織（WHO）空氣品質指南超標10倍以上。

根據IQAir報告，台灣則依序以彰化、台南、屏東、高雄及嘉義等地，空氣品質相對較差。

環境部大氣環境司長張順欽告訴中央社記者，台灣空氣品質各地方都有各自的故事，包括地形、排放特徵等，如濁水溪揚塵，就是局部地區的影響較顯著；此外，台灣受到季節性影響也有明顯的差異，秋冬易有北方污染物移入，而4、5月南風較盛，北部臭氧的數值反而會較高屏來得差。

張順欽說，環境部目前正在執行第2期空氣污染防制方案，加強中南部空污治理，針對中南部重要污染源包含台中電廠、中龍鋼鐵、興達電廠、中鋼、中油等加強減量，另外地方政府2月底必須提交空氣污染防制計畫，也因地制宜要求納入重點措施，像是雲林必須有河川揚塵、石化業管制，彰化要針對焚化廠優化空氣污染防制設備等。

環境部表示，由於IQAir是瑞士一家販售空氣清淨機的私人公司，數據來源包含政府單位空品測站占39%，低成本空氣品質感測器（如IQAir業者製造販售的微型感測器）61%，且裝設位置不明，數據可能未必能反映真實情況。

環境部進一步說明，根據IQAir報告，2023年東亞地區地多數城市細懸浮微粒（PM2.5）濃度為上升趨勢，台灣則由2022年13.4微克/立方公尺（μg/m3）上升至20.2 μg/m3，升幅達5成。

然而，環境部監測資料顯示，台灣2023年PM2.5濃度為13.7 μg/m3，相較2022年的12.4 μg/m3，僅增加約1成，並非IQAir報告所述增加5成。（編輯：陳政偉）1130320