環境部攜手NASA 以飛航觀測中南部空氣品質

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（中央社記者張雄風台北15日電）環境部與NASA及跨國學研單位正在進行亞洲空氣品質飛航實驗，今天將於台灣中南部及東部地區空域進行約4小時空氣品質觀測，綜合探討及解析南部地區空氣污染成因與3D分布變化。

環境部今天發布新聞稿表示，美國太空總署NASA與台灣及南韓、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家正進行亞洲空氣品質飛航實驗，NASA兩架科研飛機於今天由菲律賓飛往南韓航程中，將於台灣中南部及東部地區空域進行約4小時空氣品質觀測，可提供高解析精密資料。

環境部與國內外20多個學研單位及40多名教授學者於1日起展開高屏3D空品實驗，以解析地形、大氣環流與空氣污染物三者相關性國際聯合觀測；此為環境部成立推動第1個大型跨部會及學者專家國際合作實驗，從原本以地面為主的空氣品質觀測提升至3D整合觀測。

環境部進一步說明，高屏3D空品實驗除了兩座NASA與台灣協作高階地面空品超級監測站，以及一座美國海洋大氣總署NOAA垂直光譜儀測站外，還包括國內各單位地面密集採樣，以及無人機、剖風儀、風光達、探空氣球、太陽光度計、衛星遙測應用等先進儀器或方法，同步監測各項空氣污染物物理特性、化學組成及3D分布。

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NASA科研飛機搭載揮發性有機物（VOCS）、多環芳香族碳氫化合物（PAHs）等氣態污染物及氣膠粒徑分布、數目濃度及其化學成分精密儀器，在飛航過程中即時觀測空氣污染物成分與濃度垂直變化，提供行經國家高時空解析空氣品質資料。

環境部表示，期許與NASA合作共享高解析空氣污染觀測資料，並偕同正在進行的高屏3D空品實驗密集觀測，綜合探討及解析南部地區空氣污染成因與3D分布變化，據此制訂更精進空污治理策略。（編輯：陳政偉）1130215