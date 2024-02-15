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台灣攜手NASA量測空氣品質 2架飛機繞行中南部

2024/2/15 20:07（2/15 20:11 更新）
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環境部與美國太空總署NASA及跨國學研單位正進行亞洲空氣品質飛航實驗，兩架NASA科研飛機（圖）15日在台灣中南部及東部地區空域進行約4小時空氣品質觀測。中央社記者董俊志攝 113年2月15日
環境部與美國太空總署NASA及跨國學研單位正進行亞洲空氣品質飛航實驗，兩架NASA科研飛機（圖）15日在台灣中南部及東部地區空域進行約4小時空氣品質觀測。中央社記者董俊志攝 113年2月15日
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（中央社記者張雄風台北15日電）今天午間有2架來自NASA的飛機在台灣中南部繞行，分別為DC8、GIII，氣象專家彭啟明直呼感動。環境部說明，此為台灣與NASA及多國合作的跨國計畫，為了量測高空中的空氣品質。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書表示，今天的重頭戲就是NASA灣流飛機在台灣上空，繞來繞去好幾圈了，來量測台灣的空氣品質。他並表示，這項計畫是他在中央大學大氣系的恩師、教授林能暉主導，能有如此的跨國合作「很感動」。

環境部晚間發布新聞稿說明，上午11時至下午3時，民眾在各機場所見到的美國太空總署NASA飛機，是環境部與NASA及亞太國家合作的亞洲空氣品質機載和衛星調查計畫（Airborne and Satellite Investigation of Asian Air Quality , ASIA-AQ）的一環。

其中，DC8飛機上搭載的空氣品質監測精密儀器在雲嘉南到高屏地區量測地面46英尺（15公尺）至1萬1000英尺（3300公尺）的各項空氣污染物變化，另外，GIII則是在2萬8500英尺（8600公尺）高度於台中到屏東之間巡航，以機上搭載光達儀器進行區域空氣品質的量測。

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環境部表示，此次實驗取得資料將配合地面的空品監測站、無人機與探空垂直量測及相關氣象觀測資料進行臭氧（O3）、揮發性有機物（VOCS）、細懸浮微粒（PM2.5）濃度及其粒徑大小及化學成分等3D科學研究，未來對於衛星的校驗、空品模式的精進、污染來源的解析及污染管制策略訂定提供科學的資料。

環境部感謝NASA、交通部中央氣象署、交通部民航局、中央研究院、空軍氣象聯隊、空軍航空技術學校、各地方環保局等國內外相關機構、林能暉所帶領的45名教授學者協助及參與，共同促成此次國際合作的大型實驗。（編輯：管中維）1130215

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