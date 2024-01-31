環部攜手NASA跨國計畫 建立3D空氣品質監測資料

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（中央社記者張雄風台北31日電）環境部今天啟動與NASA及多國跨國合作的空氣品質計畫，將透過衛星、探空氣球、無人機等，建立3D空氣品質監測資料；期望透過計畫找出中南部空氣品質不佳的科學原因，並加以改善。

環境部今天舉辦「環境部攜手NASA與國內外學研啟動高屏3D空品實驗」啟動典禮。

環境部長薛富盛致詞時表示，今天共同見證的活動，是環境部成立以來最大、深度最深的研究計畫，結合NASA（美國國家航空暨太空總署）、東南亞地區、美國等跨國的大型研究，希望透過合作，讓台灣空氣品質的監測能從2D變成3D。

薛富盛說，空氣品質改善是長期努力，以往都是單點、平面的資料，希望透過這個研究計畫，找出中南部地區空氣品質較差的科學原因，透過法規制定面，配合第二期空氣污染防制方案，持續努力，相信對高屏空氣品質改善有效益。

中央大學大氣科學系特聘教授林能暉說明，其實中南半島、印尼現在仍有火耕的傳統，配合著大氣環流、西南季風，確實會造成台灣細懸浮微粒（PM2.5）短時間內飆高。

林能暉指出，本次與NASA合作推動高屏3D空品實驗（Kao-Ping Experiment, KPEx），同時也是亞太7-SEAS/Urban-AQ先期示範計畫；預計將會完成3次密集觀測，探討大氣環流、地形影響空氣原生性及衍生性污染物的3D分布變化及境外長程傳送影響，解析高屏空污成因，精進空污防制策略與行動方案。

此外，林能暉提到，近幾年愈來愈多國家重視的全氟/多氟烷基物質（PFAS）、塑膠微粒濃度等，也會在本次計畫中啟動大氣監測，建立基本資料。

林能暉進一步說明，期許透過此計畫建構好3D監測能力，未來可以加強與東南亞國家合作、改善其空氣品質；而台灣位於下風處，空氣品質也能跟著改善。（編輯：李亨山）1130131