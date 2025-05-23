葉宏蔚、詹又蓁勝丹麥組合 首闖大馬羽球賽混雙4強

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（中央社記者黎建忠台北23日電）台灣羽球混雙組合葉宏蔚、詹又蓁今天在BWF超級500的馬來西亞大師賽8強，以21比18、21比19擊敗丹麥搭檔維斯特加、布希，生涯首度闖進500等級4強。

混雙世界排名第23名的葉宏蔚、詹又蓁，生涯首度對壘世界排名第20的丹麥組合維斯特加（Mads Vestergaard）、布希（Christine Busch）。

首局開打後，台灣組合一度以2比9大幅落後，但隨後葉宏蔚、詹又蓁站穩腳步反攻，一路追到13比12後，台灣組合再用一波4比0攻勢逆轉戰局，順利以21比18拿下首局。

第2局開打葉宏蔚、詹又蓁同樣又以1比6落後，不過在葉宏蔚後場殺球頻頻奏效帶動下，再度上演反撲戲碼，拉出一波12比3的攻勢超前比數，並逐漸將優勢擴大，沒給對手機會，如願直落二獲勝。

現年25歲的葉宏蔚和20歲的詹又蓁，從去年中才開始固定搭檔，至今拿過1場世界羽球總會（BWF）超級100的吉隆坡大師賽冠軍。

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這次2人破繭而出，生涯首度闖進BWF超級500等級賽事4強，寫下搭檔以來的最佳成績；接下來葉宏蔚、詹又蓁4強對手，將是大會第2種子、中國組合馮彥哲、黃東萍。

葉宏蔚今天告訴中央社記者，這場比賽打得還是不算好，尤其開賽都處於落後局面，幸好後面都有追回來，這部分還是要想辦法改進。（編輯：龍柏安）1140523