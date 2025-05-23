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「冥婚」驚台灣拍出鬼家人 泰版男主非BKPP不可

2025/5/23 12:39（5/23 13:01 更新）
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泰國電影「冥婚鬧泰大」改編自台灣電影「關於我和鬼變成家人的那件事」，泰版監製班莊比辛達拿剛（左）、導演查揚諾布普拉寇（右）跟台灣版監製金百倫（中）分享保留原版精神之餘，放入拳擊館等接泰國地氣的元素。中央社記者張皓安攝 114年5月23日
泰國電影「冥婚鬧泰大」改編自台灣電影「關於我和鬼變成家人的那件事」，泰版監製班莊比辛達拿剛（左）、導演查揚諾布普拉寇（右）跟台灣版監製金百倫（中）分享保留原版精神之餘，放入拳擊館等接泰國地氣的元素。中央社記者張皓安攝 114年5月23日
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（中央社記者王心妤台北23日電）泰片「冥婚鬧泰大」改編台片「關於我和鬼變成家人的那件事」，監製班莊比辛達拿剛說，一看到作品就驚嘆怎麼不是泰國先拍出來，下定決心BKPP是電影雙男主唯一選擇。

「關於我和鬼變成家人那件事」（以下簡稱「鬼家人」）監製金百倫與「冥婚鬧泰大」監製班莊比辛達拿剛（Banjong Pisanthanakun）、導演查揚諾布普拉寇（Chayanop Boonprakob）接受中央社記者專訪解密改編過程。

班莊比辛達拿剛表示，當年在香港看完「鬼家人」就萌生「怎麼不是泰國先拍出這部片」的感嘆，很快就遞出改編的邀請，並下定決心要讓BL（男孩的愛）劇「以你的心詮釋我的愛」雙男主Billkin、PP Krit（BKPP）主演。

他說，BKPP不是首選而是唯一選擇，因為2人不只演戲有默契，戲外互動也有化學反應，鬥嘴或是小吵架時都特別有火花，「如果他們沒有接受，這部電影就不拍了。」

班莊比辛達拿剛很快找BKPP談合作，他們也在2、3天後答應演出，甚至願意投資電影，「他們非常喜歡電影，也覺得是很好的機會，當然他們也非常有錢囉！」

「鬼家人」由冥婚作為故事開端，包裹女性在職場的無形歧視、性別歧視、LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）等議題，班莊比辛達拿剛表示，原版在議題處理已經做得很好，泰國版能做的就是延伸敘述，像是片中的配角就更改設定變成同志。

查揚諾布普拉寇在電影放入更多泰國元素，「像是大家會把拳擊跟泰國文化連結在一起，所以我們融合性別的議題，像是男生就一定會要打泰拳，還有更改BKPP在片中男朋友的性向設定。」

金百倫笑說，這些新設定都讓她與台版導演程偉豪觀影時哈哈大笑，Billkin進入同志酒吧前利用街邊物品變裝的畫面，「這些其實我們本來也想做，但拍片就會取捨什麼先不拍，看到他們做出這個片段真的很開心，觀眾可能覺得不是大事，但我覺得這是創作者之間很好的默契，我沒做到的，你們拍出來了。」

她說，收到改編邀請時完全不擔心泰國版會走鐘（台語），「這部片我們做了4年，也很期待新的可能性，『鬼家人』是我跟偉豪還有團隊創意的極限，我不想侷限他們的創意，我很期待電影長成一個......可能我們都不認識的樣子也沒關係，但我相信一定會更好，因為我們不可能沒有缺點，他彌補了我們曾經遺憾，那不是很好嗎？」

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金百倫指出，「冥婚鬧泰大」就像混血兒，「2部片都算是自己的孩子，所以任何一個孩子被誇獎都會很開心的！」

「冥婚鬧泰大」全台上映中。（編輯：戴光育）1140523

泰國電影「冥婚鬧泰大」改編自台灣電影「關於我和鬼變成家人的那件事」，並由泰國當紅男星Billkin（右）、PP Krit（左）主演，監製班莊比辛達拿剛（Banjong Pisanthanakun）強調，2人不只是首選，更是唯一選擇。（金盞花提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月23日
泰國電影「冥婚鬧泰大」改編自台灣電影「關於我和鬼變成家人的那件事」，並由泰國當紅男星Billkin（右）、PP Krit（左）主演，監製班莊比辛達拿剛（Banjong Pisanthanakun）強調，2人不只是首選，更是唯一選擇。（金盞花提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月23日
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