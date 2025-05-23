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路透：美邀台日韓赴阿拉斯加 討論天然氣投資計畫

2025/5/23 19:54（5/23 20:41 更新）
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管線示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社東京/華盛頓23日綜合外電報導）兩名知情人士透露，美國邀請台灣、日本與韓國官員前往阿拉斯加州開會，商討有關建造一條大型天然氣管線等能源投資計畫。這些國家正考慮對美投資，以換取美國總統川普在關稅上的讓步。

路透社引述這兩名知情人士的話報導，美國內政部長柏根（Doug Burgum）與能源部長萊特（Chris Wright）將於6月2日主持這場會議。由於相關細節未公開，兩名知情人士要求匿名。

參訪活動包括走訪阿拉斯加州偏遠的北坡地區（North Slope），此地擁有大量閒置的天然氣田，美方希望透過一項規模440億美元（約新台幣1兆3178億元）的天然氣管線計畫加以開發，規劃中的管線將穿越這個幅員廣大的州約1300公里，連接至液化設施後主要出口至亞洲市場。

這兩名消息人士表示，這場會議不太可能一如預期促成重大協議，且外賓的規模和層級目前仍不確定。

台灣經濟部表示，台灣中油公司將派員出席這場會議。中油已於3月簽署非約束性的投資與採購意向書，有意參與這項天然氣管線計畫。中油則未回應路透提出的置評請求。

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韓國產業通商資源部部長安德根（Ahn Duk-geun）上週表示，韓國政府已經受邀，但會議的時間點「非常棘手」。韓國將於6月3日舉行總統選舉。

這兩名知情人士透露，日本經濟產業大臣武藤容治也受邀。但一名日本政府消息人士表示，武藤可能因國會行程而難以出席。同時，日本派代表參與的層級可能還會受到日美貿易談判進展的影響。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1140523

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