美擬砸重金建阿拉斯加天然氣管線 盼亞洲盟友支持

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國聯邦參議員蘇利文今天敦促日本和美國在亞洲的其他盟友支持家鄉阿拉斯加州價值數百億美元的天然氣計畫，並警告如果他們對購買天然氣沒興趣，戰略競爭對手中國會有興趣。

共和黨籍參議員蘇利文（Dan Sullivan）表示，如果總統川普7日在白宮會見日本首相石破茂時談到阿拉斯加州這項價值440億美元（約新台幣1.44兆元）的天然氣管線計畫，他不會感到驚訝。

知情官員告訴路透社，日本正在考慮支持這項計畫，以試圖討好川普並防止潛在的貿易摩擦。

日本對研議中的1287公里管線可行性存有疑慮，因為天然氣相對於其他來源的總體成本較高，而這條管線欲將阿拉斯加北部的油田與南部一處港口連接起來，屆時天然氣將以液態運送給亞洲客戶。不過官員表示，如果美方提出要求，日方準備提出討論以達成協議。

蘇利文告訴華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS），這對日本以及美國盟友韓國和台灣而言是一個絕佳的機會。

蘇利文說：「我認為他們需要更積極一些，因為如果他們沒有意願，我們就會轉向其他地方。將其出售給中國並非我的首選，但如果中國人有意成為主要租戶，而現在有許多民營單位對試圖促成這件事…或許這就是我們要走的路。我不傾向這種局面，我仍然希望與我們的盟友合作。」

蘇利文表示，這項計畫將是亞洲盟國降低貿易逆差，並緩解與美國緊張關係的好方法。

他說，最重要的是獲得採購天然氣的長期合約，這將使「全球一些最大投資者」能為這項計畫提供資金，但也歡迎日本、韓國和台灣的上游投資。

川普1月20日上任簽署的行政命令中，有一項是承諾釋放阿拉斯加的資源潛力，「包括向美國其他地區和太平洋地區盟國銷售和運輸阿拉斯加液化天然氣」。

此管線目標為每天輸送高達33億立方英尺的天然氣，川普將這項計畫描繪為對阿拉斯加和尋求穩定能源來源的美國亞洲盟友而言是雙贏。

日本已經擁有充足的液化天然氣供應，日企去年的貿易量約為3800萬公噸，超過國內消耗量的一半。不過，阿拉斯加管線有助多元化，減少對俄羅斯和中東等風險較高來源的依賴。

石破茂上週表示，儘管東京需要減少對化石燃料的依賴，但「在穩定能源供應方面，我們應該向美國提出一些要求」。

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接受路透社採訪的官員警告說，石破茂與川普會面時，將無法就液化天然氣做出堅定承諾。一名知情人士表示，任何協議都必須提供合理的價格與彈性，包括允許日本買家轉售他們購買的液化天然氣。

2022年，日本三菱公司（Mitsubishi）與負責監督液化天然氣提案的阿拉斯加天然氣管線開發公司（Alaska Gasline Development Corporation）達成協議，評估在當地生產氨的可行性。除此之外，三菱尚未對這項計畫做出承諾。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1140206