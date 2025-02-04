川普促降低油價 OPEC+重申石油增產計畫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社維也納3日綜合外電報導）在美國總統川普呼籲降低石油價格後，石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）今天重申將從今年4月逐步提高石油產量的計畫。

為了提高油價，由沙烏地阿拉伯和俄羅斯盟友領導的石油輸出國組織（OPEC）自2022年以來已削減近600萬桶/日（bpd）的供應量。

法新社報導，OPEC+一再延後將部分被扣住的石油重新投入市場。

去年12月，8個OPEC+國家宣布將從今年4月開始逐步取消220萬桶/日的自願減產措施，計劃每月增產12萬桶/日，為期18個月。

OPEC+部長級聯合監督委員會（Joint Ministerial Monitoring Committee, JMMC）在視訊會議後發布聲明，「重申對去年12月5日決定的產量政策維持承諾」。

川普上個月表示將要求沙烏地和OPEC降低油價後，OPEC+決定遵循取消減產的時間表。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

近幾週來，油價波動不大，維持在每桶約75美元左右。

由於川普宣布對加拿大、中國和墨西哥加徵關稅，使市場面臨不確定性，分析人士指出，OPEC+維持原定時間表顯示出謹慎態度。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1140204