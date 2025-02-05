加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
川普2.0
川普2.0
新聞專題
川普2.01/300
首頁 / 產經

緩解對美貿易順差問題 中油擬採購阿拉斯加天然氣

2025/2/5 21:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北5日電）美國總統川普鼓勵國內增產油氣，台灣作為能源進口國，基於強化氣源分散大原則，中油擬擴大採購美國天然氣，目前正與阿拉斯加氣源開發商洽談採購細節，主要考量點包含航程較短、免行經地緣政治敏感區，且能緩解與美國貿易摩擦問題。

川普（Donald Trump）甫上任便揮舞關稅大刀，並宣布擴大國內油氣生產，對全世界出口美國能源，為平衡貿易逆差卯足全力。經濟部長郭智輝日前表示，在合理商業條件下，台灣可以考慮增加對美國能源採購。

事實上，分散能源供給來源一直是中油採購原則，目前液化天然氣（LNG）氣源遍及中東、東南亞、澳洲、非洲及美國等地區，累計採購來源達14國（全球出口國20國），以澳洲、卡達、美國為前3大採購國；其中，美國占比約10%，共簽署3個長約，契約年期20到25年。

美國是全球最大LNG出口國，中油表示，目前持續和美國多家氣源開發商接洽採購事宜，掌握各計畫開發時程，以滿足2030年以後天然氣需求。

其中，阿拉斯加氣源開發商先前有主動接觸中油，雙方已在2018年簽署合作意向書（LOI），中油內部透露，近期因該公司有找到新的投資者，應可加速開採計畫進程。

經濟部官員表示，之所以多買美國LNG，除了基於國家戰略考量，可降低對美貿易順差問題，台灣自身能源轉型過程中亦需大量天然氣；若台海遭受封鎖，要維持天然氣供應穩定，美國氣源也有安全加分效果。

google news透過 Google News追蹤中央社

至於採購阿拉斯加氣源優點在於，到台灣航程較美國其他地區短，只要10、11天，與澳洲天然氣航程時間接近，亦可免於在巴拿馬運河塞船與行經地緣政治複雜的南海，有地利之便。

中油一年天然氣需求量約2000萬噸，既有長約、現貨比例是7比3，預計至2030年，全年需求量將再增加數百萬噸。官員表示，隨著美國新開採量增加，若未來現貨價格下降，臨時新增需求也可透過購買現貨滿足。（編輯：林興盟）1140205

#川普
#美國
川普
川普豪擲數十億加侖水想滅火 專家：付諸東流無意義美國停止金援駐海地國際部隊 凍結1330萬美元
郭智輝
川普向加墨中徵關稅 經長：未雨綢繆協助台商因應經濟部推國家級AI應用規劃師證照 首批考試3月開跑
川普2.0
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普豪擲數十億加侖水想滅火 專家：付諸東流無意義
103
更多編輯台推薦新聞：