川普徵關稅 工總：若台增加進口美天然氣可互蒙其利

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（中央社記者劉千綾台北4日電）隨著美國總統川普上任，全球經貿秩序將迎來新一波挑戰。工總表示，台美應持續深化在半導體、無人載具和AI機器人等領域合作，此外，若台灣能增加美國天然氣的進口量，不但可加速國內能源轉型，也可降低美國貿易逆差，是互蒙其利。

美國對中國進口產品加徵10%關稅措施今天生效。中國也宣布，10日起對美國部分產品加徵10%至15%關稅。世界2大經濟體之間新一波貿易戰正在升溫。

產業人士觀察，目前很難評估對在中國台商的影響，短期訂單可能被影響，長約則較不受影響，雖然近年受疫情和美中貿易戰影響，大廠商已有分散風險的準備；不過川普2.0變數難以預測，多數廠商仍在觀察風向。

此外，產業人士指出，供應鏈移轉需要3至5年的時間籌備，長線布局為主，尤其是設廠規劃和資金調度，不是說要動就動，高科技廠商在墨西哥深耕，要去其他國家不是那麼容易，傳產要調整產線更困難。

工總在最新一期「產業雜誌」社論表示，台灣自美中貿易戰起，為降低對中國經濟依賴，逐年減少對中出口，並持續深化和美國的經貿鏈結。根據經濟部國際貿易署統計，美國在2024年已超越中國，成為台灣第1大出口夥伴。

面對川普的國族經濟主義與實利導向，工總表示，台灣已不能單憑「民主價值夥伴」的角色和美國互動，而是需要透過展現自身的經濟和戰略價值，從台灣的安全與產業發展對美國政經利益的重要性強化論述，才能增加和美國談判的籌碼。

工總表示，川普大舉「美國優先」的旗幟，藉由國內低稅率和高關稅來讓美國再度偉大，在這種思維下，川普2.0的產業政策目標，將會要求全球製造業赴美設廠，尤其是資通訊、AI、生物科技、製藥等關鍵產業，從而掀起第二波全球供應鏈移轉的浪潮，台灣自然也難以獨善其身。

為了增強經濟彈性，工總指出，台灣一方面應維繫與華府的互動，在台美各項合作平台持續深化在半導體、無人載具、AI機器人等領域合作；另一方面，企業也應分散出口市場，強化和日本、韓國、印度、東南亞及歐洲的經濟鍵結，提升供應鏈韌性。

值得注意的是，川普在就職典禮中表示，將擴大國內的石油生產，並對全世界出口美國能源。

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工總認為，這對台灣而言，或許是一筆好交易。由燃煤轉天然氣是當下台灣推動低碳轉型的方法之一，而川普的關稅目標旨在縮短美國的貿易逆差，若台灣能增加美國天然氣的進口量，不但可加速國內能源轉型，也可降低美國貿易逆差，可謂是互蒙其利。

工總總結，川普2.0時代的經貿政策將對全球供應鏈與產業布局帶來深遠影響，台灣勢必面臨更多挑戰與轉型壓力。台灣應該時時抱持警備狀態，緊盯美國新的經貿行政措施或政策，適時提出對應之策。（編輯：林家嫻）1140204