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韓美關稅談判24日登場 韓代理總統稱協商恐不易

2025/4/21 18:21
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（中央社首爾21日綜合外電報導）韓國代理總統韓悳洙今天表示，韓國與美國將於24日舉行關稅談判，預期將是雙方實質合作的開始，但他強調談判過程恐不容易。

路透社報導，韓悳洙表示，韓國財政部長崔相穆與產業通商資源部長安德根將於4月24日上午8時與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）及美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）開會。

韓悳洙表示，在優先考量國家利益的原則下，韓國將「全力以赴」與美國「冷靜且認真」進行協商，尋求對雙方都有利的解決方案。

韓悳洙說：「與美協商過程恐怕不容易，（我）明白隨著與美國政府展開協商，外界同時會有諸多期待與疑慮。」

美國是韓國的主要出口市場，華府若實施高額「對等關稅」，三星電子與現代汽車等韓國企業巨擘將受到沉重打擊。

韓悳洙說：「在8日與（美國）總統川普的通話中，我們同意透過部長級會議，針對包括韓美貿易平衡的經濟合作，展開建設性討論。」

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韓悳洙表示，韓美會談將聚焦在「貿易平衡、造船業和液化天然氣」等議題。

川普上月曾表示，日韓正尋求與美國合作，在阿拉斯加州興建一條「巨大的」天然氣管線。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1140421

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