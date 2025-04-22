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日本閣員憂擴大進口稻米 宣稱恐衝擊產量

2025/4/22 18:46
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（中央社東京22日綜合外電報導）關於日本與美國關稅談判之中，被美方視為問題的稻米進口機制，日本農林水產大臣（相當於農業部長）江藤拓今天針對擴大進口美國產等主食用稻米表示擔憂。

「讀賣新聞」今天引述數名消息人士披露，日本政府正在評估擴大進口美國米，以與美國交涉關稅措施，而具體方式為放寬進口米的免稅配額。

日本根據世界貿易組織（WTO）的規定，設有最低進口量機制（Minimum Access，MA），在這個機制內，每年免徵77萬公噸進口米關稅，而前述配額之外的進口米，則會被課徵每克341日圓的關稅。

而日本2023年度透過最低進口量機制進口的稻米之中，美國米達34.8萬公噸，比例達45%，占最大宗。

由於日本稻米供應短缺，截至今年2月，日本2024年度透過最低進口量機制之外進口的稻米為1497公噸，是近年平均值的約4倍。

共同社報導，江藤拓今天在內閣會議後的記者會上指出，擴大進口稻米可能導致農民喪失生產意願，並使日本國內產量大幅減少等後果。

江藤拓還說「希望全體國民思考主食依賴海外，是否符合國家利益」。

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美方質疑日本政府管理的免稅進口稻米配額機制，以及課徵機制外的稻米高關稅。

而日本國內的米價居高不下，也出現要求進口稻米的意見。江藤拓未透露美方對農產品的具體要求內容，但他表示日美貿易協定可能會因美方的要求修改，「日本政府將面臨極其嚴峻的決策」。（譯者：楊惟敬/核稿：楊昭彥）1140422

江藤拓
米價居高不下 日本將擴大釋出儲備米直到7月與川普關稅談判搶到頭香 日本仍憂前景不樂觀
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