越南指示與美國後續關稅協商 重申平衡與永續貿易

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（中央社記者陳家倫河內22日專電）越南和美國將就關稅議題展開後續協商，越南總理范明正今天要求越南談判代表團要充分準備，推動越美貿易平衡與永續發展，不將問題複雜化，尋求合理方案，讓雙方互利。

美國在美東時間2日宣布對全球各貿易夥伴祭出對等關稅措施，其中越南遭課46%關稅，美國後來又將這項措施暫停90天，越美雙方並同意就關稅協定展開後續磋商，以及建議雙方各技術層級人員立即展開對話。

越南民智報（Dan Tri）報導，范明正（Pham Minh Chinh）今天主持召開政府常務會議，就落實越共政治局與越共總書記蘇林（To Lam）有關因應美國關稅政策及促進越美貿易平衡與永續做出指示與結論。

在越美全面戰略夥伴關係基礎上，蘇林已與美國總統川普（Donald Trump）通話，並指派副總理胡德福（Ho Duc Phoc）作為總書記特使，指派工商部部長阮鴻延（Nguyen Hong Dien）作為總理特使，與美方會晤、談判與交流。

范明正表示，越南已主動頒布法令，對部分美國商品稅率進行調降；解決美方關切的若干投資計畫問題；同時擴大對美採購越南所需且美方具優勢的商品，例如飛機等，以實現雙邊貿易平衡。

他強調，必須持續推動談判，越南商品並未與美國商品構成直接競爭，雙邊貿易關係至今對美國消費者有利，同時也推動越南出口動能。因此，越南願意根據美方提出的建議展開談判。

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范明正要求各部會，特別是談判代表團充分準備與美方談判的內容，推動雙邊貿易的平衡與永續發展。他並提醒，不將問題複雜化，不得影響越南已參與的國際協議，不得因為一個市場而影響其他市場，尋求合理方案，讓雙方互利。

范明正同時要求各部門建構並完善制度與落實機制，尤其在商品原產地管理、防止走私、貿易欺騙及打擊仿冒品。此外，持續檢視退稅機制、簡少行政手續和成本以及所需耗費的時間。（編輯：高照芬）1140422