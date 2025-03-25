中油簽阿拉斯加天然氣買賣意向書 美方盼日韓跟進

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓24日專電）中油簽署阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）買賣暨投資意向書，推進台美能源合作，美國內政部長柏根在社群媒體上轉發相關訊息，並表示期待與日本、韓國、泰國及其他重要夥伴取得類似進展。

中油20日簽署阿拉斯加液化天然氣買賣暨投資意向書（LOI），未來將採購阿拉斯加LNG，並爭取上游投資參與權，以掌握國家未來穩定氣源。簽署過程由阿拉斯加州長鄧利維（Mike Dunleavy）及經濟部長郭智輝共同見證。

柏根（Doug Burgum）於社群媒體X上恭喜鄧利維與中油簽署LOI，支持阿拉斯加液化天然氣管線戰略計畫及購買阿拉斯加液化天然氣。

他發文表示，「把美國能源賣給我們的朋友和盟友，使世界變得更安全、更穩定，並為所有人的繁榮創造巨大的機會」。

柏根除了擔任內政部長外，也負責新成立的國家能源委員會。美國總統川普（Donald Trump）曾表示，這個委員會「將由涉及各種形式美國能源許可、製造、生產、分配、監管、運輸的所有部會和機構組成」。

中油20日透過新聞稿說明，阿拉斯加液化天然氣計畫為美國阿拉斯加州政府公營公司AGDC與主要開發商Glenfarne Group, LLC（Glenfarne）合作積極推動的液化天然氣出口專案。

中油指出，這項計畫未來將成為美國LNG出口設施中距離台灣最近的LNG供應來源，無須通過巴拿馬運河，可有效縮短航運時間，降低航程風險，提升台灣天然氣供應的可靠性。

AGDC已與Glenfarne完成計畫開發協議，將共同開發Alaska LNG計畫。

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Glenfarne為一家能源和基礎設施資產公司，業務遍及美洲市場，擁有近50個可再生能源電網天然氣和LNG出口計畫，共分布於9個國家。

中油表示，美國過去限制阿拉斯加州液化天然氣開採，但川普上任後有所突破；目前尚未敲定購買量，未來可視台灣需求購買。此外，中油也爭取投資阿拉斯加液化天然氣參與權，如此將成為除了卡達及澳洲外第3個LNG氣源供應國。（編輯：唐佩君）1140325