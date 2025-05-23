以色列總理控法英加3國領袖 為哈瑪斯大屠殺犯壯膽

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（中央社耶路撒冷22日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡今天指控，法國、英國及加拿大領袖譴責以色列最近在加薩走廊擴大攻勢，是在為巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯分子壯膽。

「以色列時報」（The Times of Israel）報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）及加拿大總理卡尼（Mark Carney）19日發表聯合聲明，譴責以色列對加薩走廊（Gaza Strip）人道情況的處理方式，呼籲以國立即終止在當地的軍事行動。

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法新社報導，在法英加3國領袖發表聯合聲明後，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在影片中表示：「他們希望以色列退縮，接受哈瑪斯（Hamas）的大屠殺部隊將生存下來、重新組織並重演（2023年）10月7日的大屠殺。」

尼坦雅胡還提及，法英加3國領袖可能認為自己在推進和平，但事實並非如此，他們反而是在為哈瑪斯壯膽，使哈瑪斯能永遠繼續戰鬥下去。（譯者：陳正健/核稿：洪培英）1140523