環團質疑空污抵換原則 環境部允諾檢討後再行公告

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（中央社記者張已亷高雄11日電）環境部今天在高雄舉辦環評空污增量抵換說明會，在地多個環團到場陳情，質疑抵換方式，要求縮小抵換範圍；環境部表示，會持續滾動修正再行公告。

環境部在北中南預計舉辦3場「環境部審查開發行為空氣污染物排放量增量抵換處理原則」說明會議，高雄場今天在「有機體商務中心」2樓會議室舉辦。

台灣要健康婆婆媽媽爸爸協會、高雄市金煙囪文化協進會、高雄健康空氣行動聯盟、大社環境守護聯盟等高雄在地環保團體，今天在會議前召開記者會，手拿旗幟、標語，高喊「反對錯誤空污抵換原則」，要求重新研議抵換原則、縮小抵換範圍至環評案10公里以內。

台灣要健康婆婆媽媽爸爸協會理事長洪秀菊會前表示，空污抵換不是不能做，但必須公開抵換方式、原則及相關細節，並要求刪除離島跨區抵換，「南部是空污重災區」，呼籲從根本檢討污染減量方法、淘汰高污染產業。

地球公民基金會執行長王敏玲會中表示，抵換原則提到，開發案位於3級空氣污染防治區的抵換比例為1比1.2，希望能將抵換比例拉大，另外她質疑，移動污染源排放的揮發性有機污染物種類多樣，各別排放狀況不盡相同，如何與固定污染源毒性相抵、學理上可以被接受嗎？「僅執著抵換對減污沒有太大效果，不如花更多力氣在實質污染減量上」。

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，該抵換原則就是要給固定污染源增加排放量，但南部地區污染狀況已經超過環境負荷，且當地致癌風險過高，要求環境部停止使用空污抵換原則。

針對環團意見，環境部大氣環境司副司長張根穆今天接受媒體聯訪時表示，抵換範圍以各空氣品質區為原則，且環評委員也能在審查過程加嚴抵換標準，另外，會以科學方式模擬，瞭解離島空污對本島影響程度，再修正抵換方式。

張根穆指出，至於移動污染源抵換部分，現階段重點為降低移動源單位污染量，鼓勵民眾汰換老舊車輛。已蒐集3場說明會中民眾意見，會持續滾動修正再行公告。（編輯：黃世雅）1130311